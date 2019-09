Je beste wedstrijd van het seizoen spelen, maar op het einde toch met zware 0-4-cijfers verliezen. Het was het verhaal van Waasland-Beveren. De rode lantaarn voetbalde goed maar miste kansen bij de vleet. Tegenstander Charleroi was daarentegen dodelijk efficiënt. De balans voor geel-blauw is 1 op 18 en een laatste plaats. Kersvers trainer Arnauld Mercier weet meteen waar hij aan toe is.