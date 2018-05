FANC: "Lek in kernreactor Doel 1 heeft laagste gevaarniveau"

De politie heeft beelden van een bewakingscamera vrijgegeven waarop de daders te zien zijn van een tigerkidnapping, midden december in Herzele. De beelden zijn gisteravond getoond in het VTM-opsporingsprogramma Faroek Live. Op de beelden zijn drie jonge mannen te zien die het huis van het gezin binnendringen. Wanneer de moeder en haar twee kinderen thuiskomen, slaan twee inbrekers op de vlucht. Een derde blijft binnen en berooft de vrouw. Daarna dwingt hij de moeder en de kinderen in hun auto te stappen en hem naar Brussel te voeren. De vrouw deed haar verhaal eind vorig jaar al in het TV Oost Nieuws. Voor de daders toesloegen in Herzele, werden ze ook al gefilmd in het station Brussel Centraal. Wie één of meerdere van de jongemannen herkent, kan contact opnemen met de politie via het gratis telefoonnummer of het gekende e-mailadres.