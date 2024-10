In een woning in de Heidestraat in Appels heeft de politie deze ochtend twee lichamen aangetroffen. De lichamen zouden van de vader, een zeventiger, en zijn zoon, een vijftiger zijn. Die laatste zou een zware beperking hebben sinds zijn geboorte. Het parket van Oost-Vlaanderen kan nog niks bevestigen, maar het zou om een familiedrama gaan. Straks meer in het TV Oost Nieuws.