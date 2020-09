Nieuws Familiebrouwer uit Buggenhout krijgt wereldwijde erkenning

Een familiebrouwerij uit Buggenhout is in de prijzen gevallen op de World Beer Awards in Londen. In liefst twee van de negen categorieën behaalde brouwerij Malheur de eerste prijs. De brouwer bevind zich daarmee in het gezelschap van gerenommeerde collega's als Duvel Moortgat en Mort Subite. Meer dan 2.200 bieren uit meer dan vijftig landen deden mee aan de wedstrijd.