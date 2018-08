Ook op en rond de snelwegparking in Waasmunster blijft het dweilen met de kraan open. De politiezone Hamme-Waasmunster werkt vaak samen met de federale politie en kon dit jaar al 113 transmigranten oppakken. Nu al meer dan het dubbele van vorig jaar. Toch is de problematiek hier anders dan op de parkings van Wetteren en Kruibeke zegt commissaris Peter De Proft. Hier verstoppen de mensen zich in bosjes, vlakbij de parking tot ze hun kans zien om in een vrachtwagen te kruipen. In het nabijgelegen bos zijn duidelijke paden te bespeuren tussen de varens en hier en daar liggen er resten afval.