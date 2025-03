Familie en vrienden nemen afscheid van slachtoffers van verkeersongeval in Elversele

Honderden mensen hebben vandaag afscheid genomen, van de vier slachtoffers van het dodelijk ongeval in Elversele. Eerst was er een gebedsdienst in de moskee van Sint-Niklaas. Nadien gingen familie, vrienden en kennissen naar de begraafplaats, om de jonge vrouwen en twee kinderen te begraven. Van over het hele land zakten mensen af naar Sint-Niklaas om de nabestaanden te steunen. De familie van de slachtoffers trekt zich op aan de enorme steun van de gemeenschap.