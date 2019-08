Familie en vrienden nemen afscheid van Kayleigh: 'Jij bent de mooiste ster aan de hemel'

Ongeveer 1000 mensen hebben gisterennamiddag in het crematorium in Aalst afscheid genomen van Kayleigh Leemans. Het 14-jarige meisje overleed vorige zondagnacht bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwerkerken bij Aalst. Een 18-jarige bestuurder, zonder geldig rijbewijs, reed in op een geparkeerde vrachtwagen. Kayleigh overleed ter plaatse. Het was een zeer emotionele dienst met getuigenissen van familie en vrienden.