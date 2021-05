Familie, collega's en begeleider apetrots op prestaties Brent Van Moer

De knalprestatie van Brent Van Moer gisteren in de Dauphiné zindert bij heel wat mensen nog altijd na. Niet in het minst bij z'n familie, vrienden en dichte begeleiders. Dat hij z'n eerste profzege pakt in een rittenkoers van dat niveau, maakt hem voor even dé wielersensatie van ons land. Reden genoeg dus om reacties te gaan halen. Bij z'n ploegmaat en boezemvriend Victor Verschaeve, bij z'n coach Michel Geerinck en natuurlijk ook bij z'n apetrotse vader.