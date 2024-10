Familie bewoner De Mouterij in Aalst slaat alarm, woonzorgcentrum nog steeds geschorst door Departement Zorg

Een familie van een bewoner van woonzorgcentrum De Mouterij in Aalst, slaat alarm. Ze hekelen de slechte verzorging van hun grootvader. De Mouterij is sinds deze zomer geschorst door het Departement Zorg. Omdat er problemen zijn met de veiligheid rond medicatie, en ook in de omgang van het zorgpersoneel met de bewoners. En het is net dat, dat ook de familie van de 92-jarige Maurice aan de lijve ondervindt.