Falko Geenens keert terug naar Aalst, ex-aanvoerder tekent contract bij Eendracht Aalst-Lede

Een opvallende transfer in derde amateur dan. Eendracht Aalst - Lede verwelkomt Falko Geenens. Geenens speelde 10 jaar lang bij het teloor gegane Eendracht Aalst. In april werd hij als aanvoerder nog kampioen. Maar nadien maakte hij een overstap naar KVV Zelzate, en Eendracht Aalst ging failliet. Een half jaar na de opstart van Eendracht Aalst-Lede is hij terug in het Pierre Cornelisstadion. Geenens tekent een contract voor anderhalf jaar.