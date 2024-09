Faillissement van Steunpunt Welzijn in Aalst, toekomst van fietskoeriers is onzeker

In Aalst heeft vzw Steunpunt Welzijn het faillisement aangevraagd. Daardoor komen 32 jobs op de tocht te staan. Het sociaal dienstenbedrijf biedt onder andere hulp aan mensen die moeilijk een baan vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Diensten als Klavier, Helpende Handjes en Snel & Wel vallen onder hun beleid. Er is nu een curator aangesteld. Die moet kijken of een overname mogelijk is. Ook bij het stadsbestuur betreuren ze het faillisement.