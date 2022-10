Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder pakken brons op WK baanwielrennen

Binnen exact veertig dagen begint het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Maar voorlopig lopen nog niet veel organisatoren warm om het WK op grote schermen in openlucht uit te zenden. De grootste reden? De kans op slecht weer. Toch komt er in Dendermonde een groot scherm in openlucht. En in Zottegem gaan ze de kerstmarkt dan weer combineren met de Rode Duivels.