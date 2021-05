In Dendermonde starten de langverwachte vernieuwingswerken aan het station pas in de zomer van volgend jaar. Al in 2013 werd er een masterplan opgemaakt voor een grondige opfrisbeurt van het station en de stationsbuurt. De vernieuwingswerken waren toen voorzien voor 2016. Nu alle vergunningen 5 jaar later eindelijk in orde zijn, kan er volgend jaar gestart worden met de werken. In een eerste fase zal een passerelle over de sporen gebouwd worden en komen er roltrappen aan de kant van Sint-Gillis. In de tweede fase, die gepland staat vanaf 2024, zullen er aan de zijde van Dendermonde-centrum roltrappen worden geïnstalleerd. Daarnaast worden de perrons verhoogd en komen er ook nieuwe luifels. Maar de beloofde bouw van nieuwe fietsenstallingen en een grondige renovatie van de tunnel is nog onzeker, tot ontevredenheid van Dendermonds Kamerlid Tomas Roggeman.