Extreemrechtse organisatie Blood and Honour houdt benefietfeestje in Lebbeke

In Lebbeke heeft de extreemrechtse organisatie Blood and Honour gisteravond een feestje gegeven in parochiezaal Toreken. Volgens het VTM Nieuws zouden de organisatoren het feest georganiseerd hebben om geld in te zamelen, om zo de proceskosten van een aantal leden te kunnen betalen. Het zaaltje zou onder een valse naam gehuurd geweest zijn. De burgemeester van Lebbeke werd net voor aanvang ingelicht door de Staatsveiligheid. Hij schakelde nog politieversterking in, om te vermijden dat er zich in het dorp opstootjes zouden voordoen. Maar alles is uiteindelijk rustig verlopen.