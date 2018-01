Nieuws Extreem hoog water: polders van Kruibeke tijdlang afgesloten

embed

Het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen, dat in Kruibeke ligt, beleefde een primeur, want het gebied heeft zich voor het eerst in de geschiedenis gevuld. Het water begon er in de late namiddag in te lopen. En zolang de alarmfase duurt, zullen de dijken aan de Schelde ook afgesloten zijn voor het publiek, zo zegt de Kruibeekse burgemeester Jos Stassen.