Extreem gevaarlijk rijgedrag in Haasdonk, auto scheurt over voetpad

Op sociale media circuleert een filmpje van extreem gevaarlijk rijgedrag. In de Zandstraat in Haasdonk is een chauffeur nipt ontsnapt aan een zware frontale aanrijding. De politiezone Waasland-Noord is in kennis gebracht van het filmpje en onderzoekt de zaak. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de feiten gebeurd zijn. Op de beelden is duidelijk te zien dat een tegenligger een roekeloos inhaalmanoeuvre maakt. Een zware botsing kon slechts nipt vermeden worden door naar links uit te wijken over het fiets- en voetpad in de tegenovergestelde richting. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.