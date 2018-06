Extra veiligheidsmaatregelen voor komst N-VA-bus in Aalst

Van Dendermonde tot Geraardsbergen hebt u misschien al eens gefietst maar bent u al in Ath of Lessen geweest? Kleine stadjes net over de taalgrens die ook langs de Dender liggen en de moeite waard zijn. Toerisme Oost-Vlaanderen wil daar iets aan doen en wil de Dender-regio meer dan ooit in de kijker zetten. Zowat alle steden en gemeenten zijn enthousiast over het project. De aftrap is vanmorgen gegeven, in Ath.