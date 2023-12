Extra studeerplekken in Beveren voor studenten tijdens blokperiode

Deze week kon u in ons nieuws een oproep van een student zien, met de vraag naar meer studeerplaatsen in Beveren. Vandaag laat de gemeente aan onze redactie weten dat er extra studeerplaatsen worden voorzien. Zo kunnen studenten tijdens de blokperiode voor een studeerplek terecht in LAGO De Meerminnen. In het zwembad van Beveren zal er plaats zijn voor 15 studenten. De ruimte is beschikbaar vanaf dinsdag 26 december tot en met 21 januari, enkel op 31 december, 1 en 6 januari is de studeerruimte gesloten. Ook in Bib Beveren is er plaats voor 20 studenten tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Een studeerplek reserveren kan via beveren.kwandoo.com.