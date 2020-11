Extra sondes in Dender om oorzaak vissterfte te achterhalen

Vorige week zag u in ons nieuws de oproep van Julien De Dauw. De man heeft een ruim 12 meter hoge spar staan in zijn voortuin in Sint-Niklaas. Maar Julien is ondertussen de 80 voorbij en hij kan de boom niet langer zelf versieren met Kerst. De buurt vreesde bovendien dat de spar wel eens zou kunnen omvallen. Julien wou de boom dus wegschenken. Maar amper een week later is er goed nieuws. Nonkel Jules, dat is de bijnaam van de boom, kan blijven, en meer nog, de stad gaat hem zelf versieren.