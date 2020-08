Extra schoolbussen in Aalst? "Goed idee, maar niet haalbaar"

In Lebbeke is gisteravond een vrachtwagenchauffeur levensgevaarlijk gewond geraakt nadat zijn vrachtwagen kantelde. De vrachtwagen miste op een haar na een huis. Het ongeval gebeurde om half elf aan een rotonde op de Dendermondsesteenweg. De vrachtwagen was geladen met balen oud papier en karton. Eén bal is losgekomen. Er wordt nu onderzocht of dat de oorzaak is van het kantelen van het voertuig. De chauffeur werd zwaargewond overgebracht naar het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde. De rotonde werd urenlang afgesloten, en het verkeer werd omgeleid via de N41. Pas tegen vanochtend was de ravage opgeruimd.