Extra politiepatrouilles controleren op illegaal zwemmen

Ook baden of zwemmen blijft verboden in de meeste plassen en waterlopen in onze streek. Dat was altijd al zo, maar met deze hitte moet de politie wel extra patrouilles inzetten, want de verleiding om ergens illegaal een frisse duik te nemen is nu wel heel groot. Zo moest de politie van Temse/Kruibeke gisteren al ruim 20 zwemmers uit het water halen in provinciaal domein de Roomakker, in Tielrode. Zwemmen is daar ten strengste verboden, en met reden.