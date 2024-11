In Aalst is een arrestatie van enkele minderjarige jongeren aan het station geëscaleerd. Dat gebeurde vrijdagavond. Toen de politie één van de minderjarigen meenam, werden drie agenten omsingeld door een groep uit Brussel. Er werd versterking opgeroepen om de gemoederen te bedaren. Het is al een tijdje onrustig aan het station, met jongeren uit Brussel. De politie gaat opnieuw extra patrouilleren.