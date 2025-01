Extra onderzoek naar aanpak van knijtenplaag

Ook in het nieuwe jaar zal de strijd tegen de knijten in onze regio worden verdergezet. Er komt zelfs extra onderzoek. Dat blijkt uit het antwoord van bevoegd minister Jo Brouns, op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Tomas Roggeman uit Dendermonde. Amper 1 tot 2 millimeter: zo klein zijn knijten. Maar ondanks hun kleine gestalte brengen de mugjes heel wat overlast met zich mee. Dat ondervinden heel wat bewoners van de Scheldevallei al enkele jaren aan den lijve. De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos zullen nu samen met de Universiteit Antwerpen een nieuw onderzoek opstarten naar nieuwe maatregelen. Daarnaast blijven ook de huidige maatregelen, zoals het plaatsen van knijtenvallen, behouden. Maar voor Roggeman mag het allemaal wat sneller gaan, want de overlast is niet meer vol te houden. Zeker niet voor de mensen die dicht bij de waterlopen wonen.