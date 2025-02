Extra onderzoek in kloosters van Dendermonde na klachten over grensoverschrijdend gedrag en misbruik

Na klachten over grensoverschrijdend gedrag en misbruik heeft de benedictijnse congregatie in Rome een extra onderzoek bevolen in kloosters van de Vlaamse en Nederlandse benedictijnen. Concreet gaat het over de kloosters in Dendermonde, Affligem, Steenbrugge en de Nederlandse abdij in Doetinchem. De bal ging vorig jaar aan het rollen nadat het parket een klacht had ontvangen over de abdij van Keizersberg in Leuven. Een man van in de veertig zou tijdens zijn verblijf daar aangerand zijn door een pater. Het Vaticaan wil nu zelf ook een uitgebreid onderzoek voeren bij de andere benedictijnen. Het zal daarvoor de komende maanden ook bezoeken plannen in die kloosters. Waarom er een specifiek onderzoek loopt naar de abdij in Dendermonde wordt niet verduidelijkt, maar ook daar zou het gaan om een uitzetting van de verdere toekomst van de abdij.