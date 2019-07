Extra hoogteportaal voor Scheldebrug Bornem-Temse

Zoals maandag al in ons nieuws aangekondigd neemt de Vlaamse Waterweg extra maatregelen aan de Scheldebrug in Temse. Er komt onder meer een extra hoogteportaal, zo blijkt nu. Eerder was er al een hoogtebegrenzer geplaatst omdat er werkzaamheden aan de gang zijn. Maar de afgelopen weken knalden meerdere vrachtwagens ertegen, met ellenlange files tot gevolg. De Vlaamse Waterweg gaat nu een extra begrenzer plaatsen, die de veiligheid van de werknemers op de werf moet vergroten. Dat portaal wordt volgende week dinsdag geplaatst. De Oude Scheldebrug wordt die avond opnieuw een tijdje afgesloten. Het verkeer moet dan in beide richtingen over de nieuwe Scheldebrug.