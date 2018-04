Nieuws Extra groen rond sportcentrum Schotte

Sportcentrum Schotte in Aalst mag dan al een goed jaar open zijn, in de omgeving errond is er nog flink wat bedrijvigheid. Momenteel wordt op het terrein naast de parking volop gewerkt aan de groenaanleg. Daarvoor wordt eerst heel wat grond afgevoerd die mogelijk vervuild kan zijn. Op een ander deel van het terrein wordt ondertussen al een kunstmatige helling of talud aangelegd.