We blijven nog even in Geraardsbergen, want in deelgemeente Zarlardinge heeft de stad de kerk opengesteld voor studenten. De temperatuur mag dan wel al wat gezakt zijn, voor studenten in de blokperiode is dit mooie weer nog altijd geen pretje. Studeren in een lekker frisse kerk is dan ook mooi meegenomen. Of deze religieuze plek hen uiteindelijk ook betere punten zal bezorgen, dat valt nog af te wachten.