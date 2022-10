Extra donsdekens gevraagd voor extra opvang Oekraïense vluchtelingen in Ninove

In Haaltert is een man van 48 aan zijn verwondingen overleden, nadat hij onder de arm van een bouwkraan was terechtgekomen. Het ongeval gebeurde vanmorgen vroeg aan een werf in de Bruulstraat. Het slachtoffer is een zaakvoerder van een firma in bouwmaterialen uit Torhout. Toen hij bezig was met het afladen van een lading betonklinkers zou er iets zijn foutgelopen met de hydraulische leiding van de kraan, waardoor de arm ervan op de man terechtkwam. Hij werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij iets later overleed aan zijn verwondingen.