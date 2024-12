Extra controles op oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen voor mensen met een beperking

Het is vandaag de internationale dag van personen met een beperking, een dag dus waarop er meer aandacht wordt geschonken aan de rechten van deze mensen. Verschillende politiezones in de regio voerden daarom extra controles uit op parkeerplaatsen, die voorbehouden zijn aan mensen met een beperking. Want nog al te vaak worden deze plaatsen nog onrechtmatig ingenomen, ook al staan daar stevige boetes op. Wij gingen op pad met de gemeenschapswachten en de lokale politie in Dendermonde.