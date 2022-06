Bij verbouwingswerken aan een garage in Sinaai is gisterenmiddag een man zwaargewond geraakt. De man was aan het werk in een woning in de Luitentuitstraat toen een deel van het dak plots instortte. De man maakte een val van 3,5 meter en kwam op de grond terecht. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De woning waar de man aan het werk was werd verzegeld in afwachting van verder onderzoek naar de stabiliteit van het gebouw.