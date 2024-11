In Wetteren en Laarne is er de laatste weken overlast van hangjongeren die bommetjes of illegaal krachtig vuurwerk afsteken. Vooral in de buurt van speelpleinen en meestal 's avonds als het donker is. De politie gaat daarom extra patrouilleren in de hoop de daders op heterdaad te kunnen betrappen. Want de explosieven zorgen niet alleen voor overlast, ze zijn uiteraard ook heel gevaarlijk.