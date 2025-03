Extra camera's tegen sluikstorten in Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas gaat vier slimme camera's inzetten om zo sluikstort tegen te gaan. Dinsdag zag u nog in ons nieuws hoe vrijwilliger Freddy elke dag het afval in het Koningin Fabiolapark opruimt. Om het sluikstort tegen te gaan, gaat de stad nu vier camera's huren. Ze zullen geplaatst worden op plaatsen waar er regelmatig veel sluikstort te vinden is. De stad zal de camera's drie maanden huren, voor iets meer dan 12 duizend euro. Na een positieve evaluatie zal de stad de camera's dan aankopen.