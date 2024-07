Extra camera's in Hamme tegen overlast op Tweebruggenplein

In Hamme willen de gemeente en de politie de onveiligheid op het beruchte Tweebruggenplein aanpakken. Er wordt 250.000 euro geïnvesteerd om het plein veiliger én aantrekkelijker te maken. Zo komen er permanent vier camera's, om het hele plein in het oog te houden. Er wordt ook een muur afgebroken om de sociale controle en de zichtbaarheid te verhogen. De maatregelen komen er bijna 1 jaar na zware feiten van zinloos geweld. Vroeger ingrijpen was niet mogelijk, zegt de burgemeester.