In Aalst gaat vanaf morgen de tentoonstelling 'In onze handen' van start. Voor deze expo heeft fotografe en documentairemaker Lieve Blancquaert tien zorgverleners uit verschillende disciplines geportretteerd en geïnterviewd. Van vroedvrouwen over chirurgen tot palliatieve verzorgers. Hun verhalen komen allemaal aan bod in ’t Gasthuys.