Expo 'Roots' met kunstwerken van over de hele wereld in kasteel Cortewalle

Kunstwerken van over de hele wereld worden tentoongesteld in kasteel Cortewalle, in Beveren. Van foto's uit Spanje tot kleding van de inheemse Mongoolse bevolking. De werken van bijna 50 kunstenaars worden samengebracht in de expo Roots. Wereldraad Beveren organiseert de tentoonstelling, die ook volgend weekend nog open is. Ze willen hiermee culturele barrières doorbreken en kunstliefhebbers kennis laten maken met de verbindende kracht van de werken.