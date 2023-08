Explosie en brand in woning in Lokeren: 87-jarige bewoonster in levensgevaar

Op Wanzeledorp, bij Lede, heeft een kraan trok per ongeluk twee ondergrondse elektriciteitskabels afgetrokken. Door de kortsluiting die dat veroorzaakte kregen omliggende woningen een stroomstoot van 400 volt door de leidingen. ontstond. In een woning ontstond daardoor brand aan het afzuigsysteem van het toilet. De schade is groot. Tussenkomst van de brandweer was noodzakelijk om de brand te blussen. Het is op dit moment niet duidelijk of ook in andere woningen schade is ten gevolge van de stroomstoot. Intussen is de situatie onder controle en is elektriciteit opnieuw aangesloten. Er vielen geen gewonden.