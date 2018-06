Experiment "mantrazingen" in basisschool

Afronden doen we opnieuw in Geraardsbergen, want op de plaats waar de triatlon is gestart, de vijver van provinciaal domein De Gavers, is er dit weekend ook een gloednieuw avonturenpark geopend. Het Wow Aquapark is een opblaasbaar drijvend hindernissenparcours. Het grootste in zijn soort in heel België. Kinderen die groter zijn dan één meter en tien krijgen een uur de tijd om het parcours zo vaak mogelijk af te leggen. Eén verkeerde stap en je belandt in het water. Maar dat hoort er natuurlijk bij. Nog tot eind augustus ligt het park hier in Geraardsbergen.