Exclusief interview met voorzitter KSC Lokeren-Temse Hans Van Duysen: "Alles kan vanavond, niks moet"

"We zouden geen beroep indienen, als we niet denken dat er nog een kans is om een licentie voor 1A te bekomen. We hebben onze tijd genomen, maar onze juridische argumentatie is zeer sterk", dat zegt Hans Van Duysen, voorzitter van KSC Lokeren-Temse. Gisterenavond besliste zijn club op de valreep om toch nog in beroep te gaan tegen de afgekeurde licentie. Het beroep werkt opschortend, dat betekent dat de wedstrijd tegen RWDM vanavond gewoon kan doorgaan. En Lokeren-Temse mag ambitieus zijn, zegt Van Duysen voor onze camera. Later meer in het TV Oost Nieuws.