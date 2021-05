Mooi weer, dat horen ze eigenlijk niet zo graag in Dendermonde. Want normaal gezien zou het Ros Beiaard vandaag zijn ronde weer door de stad hebben gedaan. Door corona is de Ommegang twee keer op rij uitgesteld. Vorig jaar en dus ook dit jaar. Volgende afspraak is 29 mei 2022. In afwachting daarvan is het Ros Beiaard alvast vereeuwigd in een nieuw stripalbum van Jommeke. Gelezen en goedgekeurd door de Vier Heemskinderen zelf.