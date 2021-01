Ex-trainer Eendracht Aalst gaat aan de slag bij Lebbeke

Tom De Cock is de nieuwe trainer van FC Lebbeke. Hij tekent een contract voor twee seizoenen bij de ploeg uit derde amateur. De Cock was enkele jaren geleden nog coach van Eendracht Aalst, hij leidde de Auinen naar promotie naar eerste amateur. Tom De Cock was de voorbije twee jaar aan de slag bij Dikkelvenne in tweede amateur. Bij Lebbeke vervangt hij Sandy Casieris, die maakt de omgekeerde beweging en trekt van Lebbeke naar Dikkelvenne.