Ex-Rijkswachters krijgen psychologische hulp

Bij de renovatiewerken aan de Sint-Martinuskerk in Aalst is vastgesteld dat er houtworm in de altaren zit. Van de in totaal 22 altaren in de kerk zijn er tot nu toe 7 onderzocht en in 6 ervan zit houtworm. Heel uitzonderlijk is dit niet in een gebouw van die leeftijd, maar om het probleem niet te laten verergeren, zullen de dieren wel worden bestreden. Daarvoor worden de altaren ingepakt met isolatiemateriaal en verwarmd tot 56 graden Celsius. Via die techniek zullen alle dieren, die zich in het hout bevinden, vernietigd worden.