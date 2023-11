Premier De Croo was, toen het nieuws over Rousseau bekend werd, op bezoek in onze streek. Hij en zijn gezin kregen een persoonlijke rondleiding in het Museum van Jean-Marie Pfaff in Beveren. En dat door El Sympatico himself. De eerste minister nam uitgebreid de tijd om zich te laten rondleiden. Hij kon de carrière van Pfaff aanschouwen in de vorm van voetbaltruitjes, trofeeën en foto's. En daar horen natuurlijk heel wat anekdotes bij die de Beverse doelman maar al te graag deelt met zijn publiek.