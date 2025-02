Ex-partner verlaat het land, man uit Waasmunster krijgt dochtertje niet meer te zien

Een man van 43 uit Waasmunster dient klacht in tegen het Parket van Oost-Vlaanderen, na een vermoedelijke ontvoering van zijn dochtertje van 4. Deze week zou Davy zijn dochter voor het eerst kunnen zien, nadat zijn ex-partner hem vier jaar geleden had verlaten. Maar twee dagen voor het bezoekmoment kreeg hij te horen dat de vrouw met meisje vertrokken is naar India. Nochtans stonden ze geseind bij de grenscontrole, maar die voorzorgsmaatregel was door een parketmagistraat ongedaan gedaan gemaakt.