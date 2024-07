Ex-partner en vader van slachtoffers klaagt inschattingsfout aan bij moord in Denderhoutem

De moord op een vrouw en haar zoon in Denderhoutem, in november vorig jaar, had niet kunnen vermeden worden, maar had moeten vermeden worden. Dat zegt Christophe Dutilleux, de ex-partner en vader van de slachtoffers. Miren en haar zoon Michiel werden vermoord door de toenmalige echtgenoot van de vrouw. De man was op dat moment net opnieuw vrijgelaten na een gerechtelijk verhoor. Het parket heeft daar een inschattingsfout gemaakt, zegt Christophe nu.