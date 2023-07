Ex-Okapi Aalstbasketballer Jorn Steinbach is getuige van noodweer in Italië: "Hagelbollen zijn als kogels ingeslagen op de huizen"

Het heeft vanmiddag hevig gebrand in een loods in Oordegem bij Lede. Dat gebeurde in de Hoging, aan de spoorwegbrug. Een personenwagen en een container die achter de loods stonden vlogen daar plots in brand. De vlammen sloegen meteen over naar de loods zelf. In die loods stond een kermiswagen en ook heel wat werkmateriaal. Brandweerploegen van Aalst, Lede en Wetteren kwamen ter plaatse. De rookpluim was ook van kilometers ver te zien. Maar de brandweerploegen kregen het vuur snel onder controle. De schade is wel aanzienlijk. Er vielen geen slachtoffers.