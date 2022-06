Ex-militair uit Aalst is halverwege zijn pelgrimstocht naar Santiago De Compostela

En op deze pinksterenmaandag stel ik u nog graag nog even voor aan een bijzondere man: pater Léon De Visscher. Oorspronkelijk uit Berlare, maar het grootste deel van zijn leven heeft hij doorgebracht in Congo. De pater is nu 84 en is daar nog altijd actief als één van de weinige overgebleven Belgische missionarissen. Maar nu maakt hij even tijd voor vakantie, in zijn geboortedorp.