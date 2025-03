Ex-militair op rust kan afval niet meer aanzien en ruimt park in Sint-Niklaas elke dag zelf op

En dan een prachtig voorbeeld van burgerzin. In Sint-Niklaas wordt het Koningin Fabiolapark al zowat een half jaar grotendeels mee proper gehouden door een vrijwilliger. Freddy, gepensioneerde ex-militair uit de buurt, kon al het achtergelaten afval in zijn achtertuin niet meer aanzien, en besloot om er zelf iets aan te doen. Eerst één keer per week, maar nu doet hij bijna iedere dag zijn ronde om alles op te ruimen, en dat tot grote vreugde van de buurt.