Geert V.W. heeft bekend dat hij gisteren zijn ex-vrouw Marijke met geweld om het leven heeft gebracht voor de deur van haar woning in Zwijndrecht. Het parket van Antwerpen bevestigt dat hij vanmiddag wordt voorgeleid op verdenking van moord bij de onderzoeksrechter. De familie van Marijke is intussen op de hoogte van de voorleiding. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws.