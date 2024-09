In Woubrechtegem, bij Herzele, is gisteren Ewoud Vromant gehuldigd. Afgelopen dinsdag kroonde de G-wielrenner zich nog tot wereldkampioen tijdrijden in het Zwitserse Zürich. Hij versloeg er z'n Franse concurrent Alexandre Leauté en nam zo sportieve revanche, na twee zilveren medailles op de Paralympische Spelen. En die titel werd uitgebreid gevierd, met een feestje en een nieuwe gedenkplaat.