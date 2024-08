Evy Kuijpers wint tweede editie van GP Lucien Van Impe

De Nederlandse Evy Kuijpers heeft de Grote Prijs Lucien van Impe op haar naam geschreven. Het regende aanvallen, maar lang wegraken, was geen makkelijke opdracht voor de rensters. Uiteindelijk lukt het Kuijpers om samen met Kolesova weg te glippen. Met hun tweeën rijden ze naar de finish in Erpe-Mere, en de renster van Fenix-Deceuninck is de snelste van de twee. Ze wint zo de tweede editie van de Grote Prijs Lucien Van Impe voor vrouwen. Het is trouwens haar eerste overwinning op het hoogste niveau.